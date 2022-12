Gewaltsame Proteste in Jordanien: Spurensuche nach tödlichen Schüssen auf einen Polizisten. (AFP / KHALIL MAZRAAWI)

Das teilten die Sicherheitsbehörden des Königreichs heute mit. Bei den Demonstrationen war gestern in der südlichen Provinz Maan ein Polizeibeamter erschossen worden. In mehreren Provinzen im Süden des Landes gehen seit Tagen Menschen auf die Straße, vor allem Lkw- und Taxifahrer sowie Ladenbesitzer. Insbesondere die Preise für Diesel und Heizöl haben sich in Jordanien im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Die Regierung in Amman hat Hilfsmaßnahmen angekündigt, um die am stärksten betroffenen Familien finanziell zu unterstützen.

