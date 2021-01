In Washington sind Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump in das Kapitol-Gebäude eingedrungen.

Daraufhin wurde die Sitzung des US-Kongresses zur Bestätigung des Siegs des Demokraten Biden bei der Präsidentenwahl unterbrochen. Die Politiker wurden aus dem Sitzungssaal in Sicherheit gebracht. Sie mussten Gasmasken aufsetzen, weil im Gebäude Tränengas eingesetzt wurde. Nach Angaben von CNN wurde eine Frau auf den Treppen des Kapitols von Sicherheitskräften angeschossen. Sie befinde sich in kritischem Zustand. Zudem sollen mehrere Beamte verletzt worden sein. In der Nähe des Kapitols soll mindestens ein Sprengsatz gefunden worden sein, berichtet die Nachrichtenagentur AP.



Der gewählte Präsident Biden verurteilte den Gewaltausbruch. Es sei ein beispielloser Angriff auf die Demokratie des Landes, sagte Biden in seinem Heimatort Wilmington. Trump müsse seine Pflicht als Präsident erfüllen und in einer Fernsehansprache an die Nation seine Unterstützer zum Rückzug auffordern. In einer Videobotschaft appellierte Trump schließlich an seine Anhänger, friedlich zu bleiben und nach Hause zu gehen. Er verstehe den Ärger über den Ausgang der Abstimmung, aber niemand dürfe verletzt werden. Gleichzeitig wiederholte er seinen Vorwurf des Wahlbetrugs.



In Washington wurde eine Ausgangssperre verhängt. Nach Angaben des Weißen Hauses soll auch die Nationalgarde eingesetzt werden. Vizepräsident Pence kündigte an, dass gegen die gewalttätigen Demonstranten mit der vollen Härte des Gesetzes vorgegangen werde.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.