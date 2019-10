In Ecuador haben Regierung und Vertreter der Indigenen Gespräche über ein Ende der gewaltsamen Proteste aufgenommen.

Präsident Moreno kam in der Hauptstadt Quito mit führenden Mitgliedern der Dachorganisation der Ureinwohner zusammen. Diese forderten als eine - Zitat - "Geste für den sozialen Frieden" die Entlassung des Verteidigungsministers und der Innenministerin. Die Organisation steht an der Spitze der Proteste, die das südamerikanische Land seit Anfang Oktober erschüttern. Bei den Unruhen wurden bislang sieben Menschen getötet und mehr als 1.300 Menschen verletzt. In dem Konflikt vermitteln inzwischen die Vereinten Nationen und die katholische Kirche.



Auslöser für die Proteste war ein starker Anstieg der Treibstoffpreise. Auch gestern Abend kam es in der Hauptstadt ungeachtet einer von der Regierung verhängten Ausgangssperre wieder zu Zusammenstößen. Demonstranten errichteten brennende Barrikaden, die Polizei setzte Tränengas ein.