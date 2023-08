Diplomatie

Gewaltsame Proteste in Tripolis. (AFP/MAHMUD TURKIA)

Demonstranten zündeten in Tripolis Reifen an und blockierten Straßen. Sie forderten den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Dbaiba. Im Internet kursiert ein Video, das zeigen soll, wie Menschen dessen Residenz in Brand setzen. Die libysche Außenministerin Mankusch hatte sich vergangene Woche inoffiziell mit ihrem israelischen Kollegen Cohen in Rom getroffen. Beide Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Israels Regierung sprach von einem "historischen Treffen". Libyschen Medienberichten zufolge stellte Dbaiba die Außenministerin inzwischen von ihren Aufgaben frei.

Libyen ist seit dem Sturz des früheren Machthabers Gaddafi in zwei Einflusssphären geteilt. Während die Regierung in Tripolis den Westen kontrolliert, steht der Osten des Landes unter der Gewalt der so genannten "Libyschen Nationalen Armee" mit ihrem Anführer Haftar.

