Nigeria - Blick auf die Hauptstadt Abuja ( picture-alliance/ dpa / Michael Kappeler)

Im Bundesstaat Ogun stürmten Menschen Kreditinstitute, andere blockierten Straßen. Nach Polizeiangaben wurde mindestens ein Demonstrant angeschossen und verletzt. Die Proteste hatten am Wochenende ihren Anfang genommen.

Nigerias Bürger haben noch bis Freitag Zeit, alte Geldscheine gegen neue Banknoten der Landeswährung Naira umzutauschen. Da die neuen Noten offenbar in zu geringem Umfang in Umlauf gebracht werden, droht eine massive Bargeldknappheit. Die meisten Transaktionen in Afrikas größter Volkswirtschaft werden mit Bargeld abgewickelt. Die Regierung erhofft sich von der Reform eine Eindämmung der Geldwäsche und eine Förderung von digitalen Bezahlwegen.

08.02.2023