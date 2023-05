In Pakistan ist es nach der Verhaftung von Ex-Premier Imran Khan zu Ausschreitungen gekommen. (Muhammad Sajjad / AP / dpa / Muhammad Sajjad)

In den Millionenstädten Rawalpindi und Lahore stürmten hunderte Anhänger des Politikers Militärgebäude, steckten Autos in Brand und blockierten Straßen. Die Polizei setzte Tränengas ein. In Quetta kam bei den Protesten ein Mensch ums Leben.

Nach Angaben des pakistanischen Innenministeriums wurde Khan festgenommen, weil er eine Vorladung vor Gericht ignoriert hatte. Der 70-Jährige ist unter anderem wegen Geldwäsche und Korruption angeklagt, bestreitet die Vorwürfe aber.

