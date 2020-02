Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main sieht bei der Gewalttat in Volkmarsen keinen politischen Hintergrund.

Es gebe derzeit keine dringenden Anhaltspunkte für eine politische Motivation, sagte ein Sprecher. Es werde aber weiter in alle Richtungen ermittelt. Am Rosenmontag war ein 29-jähriger Deutscher mit seinem Auto in die Zuschauer eines Karnevalsumzugs gefahren. Dabei wurden mehr als 60 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Dem Mann wird vorgeworfen, sein Fahrzeug bewusst in Tötungsabsicht in die Menschenmenge gesteuert zu haben. Das Amtsgericht Kassel hat Haftbefehl wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen.