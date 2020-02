Die Zahl der Verletzten bei der Gewalttat im hessischen Volkmarsen ist deutlich höher als bislang bekannt.

Wie die Polizei in Kassel mitteilte, wurden 52 Personen verletzt, darunter 18 Kinder. Derzeit befinden sich den Angaben zufolge noch 35 Menschen in stationärer Behandlung im Krankenhaus. 17 weitere konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Bislang war von 30 Verletzten die Rede gewesen.



Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt teilte zudem mit, dass der 29-jährige Festgenommene bei der Tat nicht alkoholisiert war. Der Mann war gestern in Volkmarsen mit einem Auto in eine Zuschauergruppe am Rande des dortigen Rosenmontagszugs gefahren. Über sein Motiv ist noch nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.



Im Zusammenhang mit der Gewalttat gab es inzwischen eine zweite Festnahme, und zwar wegen eines sogenannten Gaffervideos. Gegen die Person wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Filmaufnahmen ermittelt.