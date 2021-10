Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, hat die Politik aufgefordert, gegen die steigende Inflation vorzugehen.

Gewerkschaftschef Vassiliadis sagte, man erlebe einen Schub der Energiepreise in lange nicht mehr gekanntem Ausmaß. Es brauche jetzt schnell eine neue Regierung, damit diese entschlossen gegensteuern könne. Die Politik halte die Hebel dazu in der Hand. So entfalle mehr als die Hälfte des Strompreises auf staatliche Abgaben und Umlagen.



Auch bei der künftigen Lohnentwicklung soll sich die gestiegene Inflation nach Ansicht der Gewerkschaft widerspiegeln. Man werde nicht tatenlos zusehen, wie die Preissteigerungen das hart erarbeitete Geld der Beschäftigten auffresse, sagte Vassiliadis.



Erstmals seit knapp 28 Jahren hat die Inflation in Deutschland wieder die Vier-Prozent-Marke überschritten. Ursache für die Preissteigerung sind vor allem höhere Energiekosten.

