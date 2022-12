Durch die Entlastungsmaßnahmen wird die Bearbeitung der Steuererklärungen wohl monatelang verzögert. (dpa / Oliver Berg)

Der Gewerkschaftsvorsitzende Köbler sagte der "Bild"-Zeitung, Grund seien die Entlastungsmaßnahmen der Regierung, die in den Finanzämtern zu einem Bearbeitungsstau führten. Zudem habe sich durch die steuerpflichtige Energiepreis-Pauschale die Zahl der Steuererklärungen deutlich erhöht. Köbler betonte, die Finanzämter arbeiteten schon jetzt am Limit und kämen mit der Bearbeitung nicht mehr hinterher. Die monatelangen Verspätungen seien vor allem für jene Menschen bitter, die Steuerrückzahlungen fest in ihr Budget eingeplant hätten.

