Nach Angriffen an Silvester

In Berlin gab es zahlreiche Zwischenfälle in der Silvesternacht - Böller wurden auf Einsatzkräfte geworfen. Zudem brannte ein Dachstuhl ab. (IMAGO / Marius Schwarz / IMAGO / Marius Schwarz)

Der GdP-Landesvorsitzende Weh sagte, man habe deutschlandweit gesehen, dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt werde. Das müsse ein Ende haben. Es brauche ein Verkaufsverbot für alle, die nicht beruflich und dementsprechend verantwortungsvoll damit hantierten. Wie der GdP-Landeschef weiter ausführte, haben viele Baumärkte in diesem Jahr bereits klar Stellung bezogen. Auch die Bevölkerung sei viel weiter, als man denke.

Die Polizei in Berlin berichtete unter anderem von massiven Angriffen mit Böllern auf eigene Mitarbeiter und Feuerwehrleute beim Löschen eines Autos. Auch in anderen Städten gab es ähnliche Vorfälle. So teilte die Feuerwehr in Essen mit, Einsatzkräfte seien in der Silvesternacht immer wieder mit Feuerwerkskörpern beworfen worden.

