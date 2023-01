Nach Angriffen an Silvester

In Berlin gab es zahlreiche Zwischenfälle in der Silvesternacht - Böller wurden auf Einsatzkräfte geworfen. Zudem brannte ein Dachstuhl ab. (IMAGO / Marius Schwarz / IMAGO / Marius Schwarz)

Es brauche ein Verkaufsverbot für alle, die nicht beruflich und dementsprechend verantwortungsvoll damit hantierten, betonte der GdP-Landeschef. Viele Baumärkte hätten in diesem Jahr bereits klar Stellung bezogen. Auch die Bevölkerung sei viel weiter, als man denke.

Die Menschen in Deutschland feierten den Beginn des neuen Jahres mit deutlich mehr Böllern und Raketen als in den vergangenen beiden Jahren, in denen wegen der Corona-Pandemie und zur Entlastung der Krankenhäuser ein Verkaufsverbot galt. In Berlin berichtete die Polizei unter anderem, man sei gemeinsam mit der Feuerwehr beim Löschen eines Autos massiv mit Böllern angegriffen worden. Auch in anderen Städten gab es ähnliche Vorfälle. So teilte die Feuerwehr in Essen mit, Einsatzkräfte seien in der Silvesternacht immer wieder mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. In Leipzig wurde ein 17-Jähriger während des Hantierens mit Feuerwerk tödlich verletzt.

