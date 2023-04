Nach Cyberattacken

Die Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Schutz vor Cyberattacken. (picture alliance / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Polizeieinrichtungen in Bund und Ländern benötigten einen gemeinsamen und starken Schutzschild, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Poitz. Es dürfe nicht sein, dass nur wenige Behörden wie etwa das BKA über zeitgemäße Sicherheitsstandards verfügten. Um qualifizierte IT-Fachleute zu gewinnen, müsse mehr Geld investiert werden.

Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sprach sich für mehr Investitionen aus. Man müssen in Sachen Cybersicherheit endlich aufwachen, sagte die FDP-Politikerin in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das Bundesinnenministerium hatte bereits angekündigt, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu einer Zentralstelle für Cybersicherheit in Deutschland ausbauen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.