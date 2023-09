Nach Feuer an Bahnstrecken

Logo der Gewerkschaft der Polizei (Jens Kalaene/dpa)

Dazu brauche man etwa Drohnen, Bewegungssensoren und Kameras an der Strecke, sagte der Vorsitzende des für die Bundespolizei zuständigen Teils der GdP, Roßkopf, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Zudem seit es nötig, besonders sensible Abschnitte wie Hochgeschwindigkeitsstrecken und Gleiskreuzungen durch elektronisch gesicherte Zäune zu schützen. Darüber hinaus brauche man eine Kameraüberwachung auch in allen Fernverkehrszügen. In der Nacht zum Freitag waren der Polizei zufolge an drei Stellen im Hamburger Stadtgebiet Kabelschächte an Strecken in Brand gesetzt worden.

In der Folge wurde der Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Berlin erheblich beeinträchtigt. Auf der linksgerichteten Plattform Indymedia tauchte schließlich ein Bekennerschreiben auf.

