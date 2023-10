Pro-palästinensische Kundgebungen

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke. (Wolfgang Kumm / dpa / Wolfgang Kumm)

Dafür brauche man personelle Ressourcen sowie Rückendeckung von Politik und Bevölkerung. Kopelke unterstrich, alle Polizeien nähmen den Schutz jüdischer Einrichtungen und Menschen ernst, "und das ist auch bitter notwendig".

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Krüger, meinte, Deutschland habe eine besondere Verantwortung, sich mit dem Nahostkrieg auseinanderzusetzen. Politische Bildung könne allerdings nicht kurzfristig, sondern nur langfristig wirken.

Alabali-Radovan: Nahostkonflikt gehört in die Lehrpläne der Schulen

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan, betonte in der "Rheinischen Post", der Nahostkonflikt gehöre ebenso wie die Schoah fest in die Lehrpläne der Schulen. Die SPD-Politikerin warnte gleichzeitig davor, pauschal Gruppen von Menschen aus der Einwanderungsgesellschaft unter Generalverdacht zu stellen.

Berlins Regierender Bürgermeister gibt Regierungserklärung ab

Knapp zwei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel will Berlins Regierender Bürgermeister Wegner, CDU, am Vormittag eine Regierungserklärung zur Lage in der Hauptstadt abgeben. In Berlin, wo viele Juden und Palästinenser leben, gilt die Situation als sehr angespannt. Auch gestern gab es wieder Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.