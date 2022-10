Rheinland-Pfalz

Flutkatastrophe im Ahrtal: Der Ort Dernau im Landkreis Ahrweiler wurde beinahe komplett von den Wassermassen überflutet. (imago images / Future Image / Christoph Hardt)

Polizisten und Feuerwehrleute, die in der Flutnacht ihr Bestmöglichstes getan hätten, würden mit Klarnamen genannt und in die Öffentlichkeit gezerrt, sagte Landeschefin Kunz der dpa. Das habe sie in ihrer beruflichen Laufbahn bisher noch nicht erlebt. Auch wenn das juristisch okay sei, sei es doch befremdlich. Nur wenige Zeuginnen und Zeugen würden in der Verantwortung stehen. Der Untersuchungsausschuss soll heute in Mainz fortgesetzt werden.

