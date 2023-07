Gewalt im Berliner Columbiabad

Seit vier Jahren helfen Konfliktlotsen von "Bleib cool am Pool" im Columbiabad Neukölln dabei, kleinere Streitigkeiten friedlich zu lösen. (dpa / picture alliance)

Man könne definitiv nicht noch Hundertschaften in Freibädern aufstellen, sagte Berlins GdP-Sprecher Jendro. Die Polizei habe andere Aufgaben. Für die Sicherheit in den Bädern seien die Bezirke und die Bäderbetriebe in der Pflicht. Jendro schlug vor, professionelle Sicherheitskräfte einzusetzen und die Besucherzahlen zu begrenzen, etwa durch Online-Buchungen von Zeitfenstern. Damit könne vermieden werden, dass zu viele Menschen auf engem Raum zusammenkämen.

Unter anderem geht es um das Berliner Columbia-Bad in Neukölln, das nach gewaltsamen Auseinandersetzungen von Jugendlichen mit Beschäftigten des Bades derzeit geschlossen ist.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.