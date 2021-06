Die Arbeitsbedingungen von Lkw- und Busfahrern sorgen nach Gewerkschaftsangaben dafür, dass viele müde am Steuer sitzen.

Eine Befragung unter 2.900 Beschäftigten habe ergeben, dass 60 bis 66 Prozent von ihnen regelmäßig fahren würden, obwohl sie schlafbedürftig seien, teilte die Europäische Transportarbeiter-Föderation mit. Das gefährde sie und andere Verkehrsteilnehmer. Viele Lkw- und Busfahrer seien schon mal am Steuer eingeschlafen und hätten beinahe einen Unfall verursacht. An der Müdigkeit trage aber nie der Fahrer die Schuld, sondern die Rahmenbedingungen, betonte die ETF. In diesem Zusammenhang verwies sie auf lange und schwer planbare Arbeitszeiten, geringe Bezahlung, Mangel an Pausen, schlechte Schlaf- und Rasteinrichtungen sowie unangemessen ausgestattete Fahrzeuge.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.