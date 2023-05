Zugverkehr

Gewerkschaft EVG kündigt Warnstreiks von Sonntag- bis Dienstagabend an

Bahnreisende müssen sich von Sonntagabend an erneut für zwei Tage auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG kündigte einen 50-stündigen Warnstreik an, der am Sonntag um 22 Uhr beginnen und am Dienstag um 24 Uhr enden soll.

11.05.2023