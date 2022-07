Susanne Johna, Erste Vorsitzende des Marburger Bundes, verlangt mehr Wertschätzung für die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten an Universitätskliniken. (dpa-news/picture alliance)

Wie die Vorsitzende Johna mitteilte, will der Marburger Bund mit Forderungen nach 8,9 Prozent mehr Gehalt und nach einer besseren Bezahlung von Nacht- und Wochenenddiensten in die bevorstehende Tarifrunde mit den Ländern gehen. Ärzte an Universitätskliniken hätten mit einer Dreifachbelastung zu kämpfen. Sie behandelten Patienten, betrieben Forschung und bildeten angehende Kolleginnen und Kollegen aus. Von daher sei ein höheres Gehalt gerechtfertigt, erklärte Johna. Zudem sei die Ärzteschaft an Universitätskliniken im Vergleich zu anderen Beschäftigten regelmäßig bei sogenannten Corona-Prämien und staatlichen Bonuszahlungen leer ausgegangen.

Die Verhandlungen zwischen dem Marburger Bund und der Tarifgemeinschaft der Länder starten am 11. Juli in Hannover.

