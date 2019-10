Die IG Metall hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr mehr als 85.000 neue Mitglieder gewonnen.

Mit insgesamt 2,3 Millionen Mitgliedern sei sie damit die größte Einzelgewerkschaft der Welt, sagt IG-Metall-Chef Hofmann auf dem Gewerkschaftstag in Nürnberg.



Die deutschen Metaller steuern zurzeit wegen entscheidender Veränderungen in der Branche auf eine Krise zu: Erste Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet oder die Schließung von Werken angekündigt, wie jüngst der Autozulieferer Conti im ostbayerischen Roding. Die Angst vor dem Jobverlust treibt gewöhnlich mehr Arbeitnehmer in die Gewerkschaften, als das zu stabileren Zeiten der Fall ist.



Seit Jahren haben Gewerkschaften zudem eher mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Laut Handelsblatt standen 2018 den 107.000 Neueintritten in die IG Metall 94.000 Austritte gegenüber. Hinzu kommt das Nachwuchsproblem: Viele dieser Austritte seien "altersbedingt", sagt Verdi-Chef Werneke im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Wenn man ein bisschen in die Geschichte der deutschen Gewerkschaften zurückschaue, dann seien die 70er-Jahre und die frühen 80er-Jahre absolute "Boom-Zeit mit vielen Eintritten und große Streikbewegungen im öffentlichen Dienst" gewesen. Und diese Kolleginnen und Kollegen gingen jetzt langsam in den Ruhestand.