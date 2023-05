Tarifstreit

Süßigkeiten werden auf einem Band bei Haribo sortiert. (AFP / PAUL ELLIS)

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten kündigte an, die Beschäftigten der Branche im kommenden Monat flächendeckend zu Arbeitsniederlegungen aufzurufen. Warnstreiks drohen demnach bei Unternehmen wie Haribo, Bahlsen, Storck und Nestlé.

Die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern waren gestern Abend in der zweiten Runde abgebrochen worden. Die Gewerkschaft fordert für die rund 60.000 Beschäftigten monatlich 500 Euro mehr in den unteren Tarifgruppen, in den übrigen 400 Euro mehr und für Auszubildende 200 Euro mehr im Monat.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.