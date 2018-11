Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten beklagt eine Tarifflucht im ostdeutschen Gastgewerbe.

Der stellvertretende Vorsitzende der NGG, Zeitler, sagte in Leipzig, man müsse die Situation dramatisch nennen. Neun von zehn Betrieben im Osten seien nicht tarifgebunden. Der Arbeitgeberverband Dehoga unterstütze diese Entwicklung, indem er in den ostdeutschen Landesverbänden Mitgliedschaften ohne Tarifbindung anbiete. So kämen die Arbeitgeber ihrer sozialpolitischen Verantwortung nicht nach. - Die NGG beginnt am Montag mit ihrem Gewerkschaftstag in Leipzig.