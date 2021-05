Im Zusammenhang mit Coronaschutz-Auflagen an Schulen kommt es laut einer repräsentativen Umfrage zu psychischer Gewalt gegen Lehrkräfte.

Die Forsa-Erhebung wurde im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) erstellt. Demnach berichten die Befragten von Angriffen, die von Corona-Kritikern ausgehen.



Der VBE Vorsitzende Beckmann sagte im Deutschlandfunk, an jeder vierten Schule habe es psychische Gewalt gegen Lehrkräfte im Zusammenhang mit der Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen gegeben - entweder direkt oder über das Internet. So mische sich zum Beispiel eine "nicht zu vernachlässigende Zahl an Externen" ein. Sie bedrohten Lehrkräfte, indem sie sich morgens vor dem Schuleingang mit Plakaten aufstellten und Pädagogen beschimpften. Beckmann forderte die Kultusministerien auf, Lehrkräfte besser zu schützen.

Auch Thüringer Lehrerverband beklagt Anfeindungen

Auch der Thüringer Lehrerverband klagt über Anfeindungen im Zuge der Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen. Es brauche Möglichkeiten, solche Vorfälle schnell und unbürokratisch zu melden, heißt es in einer Mitteilung. Zudem wirbt der Verband um juristische und psychologische Unterstützung für Lehrer und Ansprechpartner im Bildungsministerium. Betroffene berichteten, dass sie zum Beispiel mit Holocaust-Opfern verglichen oder als "Judenlehrerin" bezeichnet würden.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.