Tarifkonflikt bei der Post

Gewerkschaft Verdi ruft zu Streiks in Brief- und Paketzentren auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft bundesweit zu Streiks in Brief- und Paketzentren der Deutschen Post auf. Die Arbeitsniederlegungen begannen am frühen Abend und sollten heute den ganzen Tag andauern. Zuvor war auch die zweite Runde der Tarifgespräche zwischen dem Unternehmen und Verdi ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

19.01.2023