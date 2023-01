Deutsche Post

Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Deutschen Post auf. (dpa / Paul Zinken)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bundesweit zu Streiks in Brief- und Paketzentren der Deutschen Post aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen begannen bereits gestern Nachmittag, nachdem die zweite Runde der Tarifgespräche zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft gescheitert waren.

Die Gewerkschaft verlangt für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland 15 Prozent mehr Lohn. Die Post nannte die Forderung realitätsfern.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.