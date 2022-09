Energiekosten

Verdi verlangt von der Bundesregierung ein Entlastungspaket. (picture alliance / Zoonar)

Verdi-Chef Werneke sagte der "Augsburger Allgemeinen", um die Härten durch die Energiepreis-Explosion auszugleichen, müsse der Staat in diesem Jahr noch einmal 20 bis 30 Milliarden Euro zusätzlich in die Hand nehmen. Andernfalls werde sich die Gewerkschaft aktiv an geplanten Protesten gegen die hohen Belastungen beteiligen.

Werneke warnte in diesem Zusammenhang vor einer Belastung der Demokratie angesichts der hohen Inflation. Die Gefahr sei groß, dass Demagogen versuchten, Menschen, die jetzt in Not gerieten, für ihre Zwecke auszunutzen.

