Dem Baugewerbe droht laut Gewerkschaft ein Burnout. (dpa / Thomas Schmidt)

Dem Bau drohe ein Burnout, erklärte die Gewerkschaft. Allein der Wohnungsbau mit Neubau, Umbau sowie klima- und seniorengerechter Sanierung sei ein Mammutprogramm für die Firmen, das mit den vorhandenen, ohnehin voll ausgelasteten Kräften kaum zu schaffen sei.

In nahezu allen Betrieben der Bauwirtschaft gebe es ein Arbeitskräfte-Vakuum, sagte IG-BAU-Bundesvorstandsmitglied Burckhardt. Bauarbeiter würden händeringend gesucht.

Burckhardt sieht dabei vor allem die Arbeitgeber in der Pflicht. Trotz stetig steigender Gewinne hätten es viele Baufirmen in den vergangenen Jahren versäumt, die Arbeit in der Branche attraktiver zu machen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.