Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon haben mehrheitlich gegen die Einführung einer Gewerkschafts-Vertretung gestimmt.

Abgestimmt wurde in einer Niederlassung in Bessemer im Bundesstaat Alabama. Das Ergebnis war mit Spannung erwartet worden, weil es der erste US-Standort mit einer Arbeitnehmervertretung in der 26-jährigen Firmengeschichte gewesen wäre. Amazon hat in der Vergangenheit immer wieder die gewerkschaftliche Organisation von Mitarbeitern verhindert. In dem Konflikt meldeten sich auch Profisportler, Hollywood-Stars und US-Präsident Biden zu Wort.



Amazon beschäftigt in den USA über 950.000 Voll- und Teilzeitkräfte sowie fast 1,3 Millionen Menschen weltweit.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.