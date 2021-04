Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon haben mehrheitlich gegen die Einführung einer Gewerkschafts-Vertretung gestimmt.

Abgestimmt wurde in einer Niederlassung in Bessemer im Bundesstaat Alabama. Das Ergebnis war mit Spannung erwartet worden, weil es der erste US-Standort mit einer Arbeitnehmervertretung in der 26-jährigen Firmengeschichte gewesen wäre. Amazon hat in der Vergangenheit immer wieder die gewerkschaftliche Organisation von Mitarbeitern verhindert. In dem Konflikt sprachen sich auch Profisportler, Hollywood-Stars und US-Präsident Biden für eine Gewerkschaftsvertretung aus. Die Handelsgewerkschaft hat angekündigt, das Ergebnis anzufechten.



Amazon beschäftigt in den USA über 950.000 Voll- und Teilzeitkräfte sowie fast 1,3 Millionen Menschen weltweit. Auch in Deutschland sind die Arbeitsbedingungen bei Amazon ein Streitthema. Seit 2013 wird immer wieder gestreikt, zuletzt vor Ostern an sechs Standorten.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.