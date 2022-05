Tag der Arbeit

Bei der Hauptveranstaltung in Berlin will der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, sprechen. Er hat in den vergangenen Tagen bereits eine stärkere Beteiligung von Reichen bei der Bewältigung der Lasten gefordert. Verdi-Chef Werneke sagte in Mainz mit Blick auf das angekündigte Sondervermögen für die Bundeswehr, man wolle keinen neuen Rüstungswettlauf, der auf Kosten der dringlichen Investitionen in Soziales, Bildung und Klimaschutz gehe. Der Vorsitzende der IG Metall, Hofmann, sieht einen dauerhaft höheren Verteidigungsetat in Deutschland mit Bedenken. Er sagte im Deutschlandfunk , dies sei mit der Frage verbunden, ob es zulasten von sozialen Absicherungen der Menschen gehe.