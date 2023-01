Frankreich

Gewerkschaften kündigen Mobilisierung gegen Rentenreform an

In Frankreich bringen sich die Gewerkschaften gegen die geplante Rentenreform in Stellung. Ein Bündnis von acht großen Gewerkschaften kündigte für die kommende Woche einen ersten großen Streik- und Aktionstag an. Es gehe um den Beginn einer machtvollen Mobilisierung über einen langen Zeitraum, erklärte das Bündnis.

11.01.2023