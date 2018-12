Immer weniger Arbeitnehmer in Deutschland sind Mitglied einer Gewerkschaft.

Der sogenannte Organisationsgrad der Beschäftigten liege inzwischen bei nur noch 18,5 Prozent, heißt es in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. In Ostdeutschland liege der Wert noch deutlich darunter, im Westen etwas darüber. Nach der Wiedervereinigung seien es bundesweit noch mehr als 30 Prozent gewesen. Besonders niedrig sei der Organisationsgrad bei Teilzeitbeschäftigten, jungen Arbeitnehmern, Frauen sowie Migranten, hieß es weiter.



Aktuell werde die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland nach Tarif bezahlt. Die zwischen Arbeitgeberverbänden und Arbeitnehmervertretern ausgehandelten Tarifverträge gelten für alle Mitarbeiter und nicht nur für Gewerkschaftsmitglieder.