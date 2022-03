Viele Erzieherinnen vermissen eine angemessene Wertschätzung, erklären die Gewerkschaften. (Getty Images / E+)

Aktionen wurden heute früh etwa aus Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Bremen gemeldet. In mehreren Städten sind tagsüber auch Kundgebungen angesetzt. Zum Weltfrauentag soll damit der Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöht werden. Verdi und der Beamtenbund dbb verhandeln derzeit mit den kommunalen Arbeitgebern über die tariflichen Bedingungen der Beschäftigten. Die Arbeitgeber hätten dabei Vorschläge zur Entlastung der Beschäftigten vor allem in den Kitas rundweg abgelehnt, kritisierte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Behle. Nach zwei Jahren besonderer Herausforderungen durch die Pandemie fühlten sie sich im Regen stehen gelassen.

