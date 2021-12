In der Türkei hat die Inflationsrate die Marke von 21 Prozent überschritten. (picture alliance / dpa-ZB / Jens Kalaene)

Die Gewerkschaft SES kündigte Arbeitsniederlegungen bereits für morgen an. Damit solle gegen geringe Bezahlung, lange Arbeitszeiten und schlechte Arbeitsbedingungen im Zuge der Corona-Pandemie protestiert werden. Die Gewerkschaft für Gesundheits- und Sozialberufe rief zu landesweiten Streiks am Dienstag und Donnerstag auf. Sie begründete dies auch damit, dass zuletzt zwar Lohnanhebungen und höhere Renten für Ärzte beschlossen worden seien, für zahlreiche andere Mitarbeiter in Gesundheitsberufen aber nicht. Dies sei diskriminierend.

In den vergangenen Wochen hat die türkische Lira 27 Prozent an Wert verloren, die Inflationsrate überschritt die Marke von 21 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.