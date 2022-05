Sachsen-Anhalt

Garderobe einer Kindertagesstätte. (picture alliance/dpa)

Die Schwerpunkte liegen laut Verdi-Angaben in den Landkreisen Harz, Börde, Stendal, dem Altmarkkreis Salzwedel, dem Jerichoer Land und der Stadt Magdeburg. Betroffen sind demnach mehr als 600 Einrichtungen.

Gestern waren bereits Kitas und Horte in Sachsen bestreikt worden. Mit den Arbeitsniederlegungen wollen die Gewerkschaften den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Tarifrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam erhöhen.

