Die Gewerkschaften Verdi und IG BCE haben zum Warnstreik in der Energiebranche aufgerufen. (dpa/Jens Wolf)

Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite hätten sich auch in der zweiten Verhandlungsrunde nicht geeinigt, hieß es zur Begründung. Vor der erneuten Zusammenkunft am 24. April in Essen wolle man nun den Druck erhöhen. Laut Verdi verhandeln die Gewerkschaften für mehr als 30.000 Beschäftigte. Die Arbeitnehmervertretungen fordern unter anderem 13 Prozent mehr Geld, mindestens aber 550 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit des neuen Tarifvertrags von zwölf Monaten. Über das aktuelle Angebot der Arbeitgeber wurde bisher noch nichts bekannt.

Morgen beginnt zudem ein zweitägiger Warnstreik im Flugverkehr. Nach Verdi-Angaben sind vor allem die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg sowie Stuttgart betroffen. Zusätzlich müssen sich Bahnkunden am Freitag auf Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Die Gewerkschaft EVG rief ihre Mitglieder zwischen 3.00 und 11.00 Uhr zu einem Warnstreik auf.

