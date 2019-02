In der westdeutschen Textilindustrie haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf einen Tarifabschluss geeinigt.

Die rund 100.000 Beschäftigten bekommen ab August in zwei Schritten insgesamt 4,9 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Dies teilten die IG Metall und der Arbeitgeberverband Textil+Mode nach 14-stündigen Gesprächen heute früh in Bielefeld mit. Außerdem sollen die Arbeitnehmer eine Einmalzahlung von 340 Euro erhalten. Der Tarifabschluss gilt für zwei Jahre. Er sieht zudem Verbesserungen bei der Altersteilzeit, den Ausbildungsvergütungen sowie dem Urlaubsgeld vor. Die Gespräche für die 10.000 Textilbeschäftigten in Ostdeutschland werden separat geführt.