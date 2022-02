Gewerkschaften und Verbände fordern Hilfe für die Ärmsten. (IMAGO / Thomas Eisenhuth)

Man arbeite mit Hochdruck an einer genauen Ausgestaltung, sagte sie in Berlin. Zuvor hatten in einem gemeinsamen Appell Gewerkschaften und Sozialverbände die Bundesregierung aufgefordert, finanziell schwache Familien besser zu unterstützen.

Die hohe Inflation und die Kosten der Pandemie verschärften die Not von Menschen, die auf existenzsichernde Leistungen wie Hartz IV angewiesen seien, heißt es in einem Offenen Brief. Die Regelsätze für Kinder, Jugendliche und Erwachsene seien ohnehin zu gering. Daher sei es allerhöchste Zeit, armutspolitisch gegenzusteuern.

Unterzeichnet haben den Brief 17 bundesweite Organisationen, darunter das Deutsche Kinderhilfswerk, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Paritätische Gesamtverband, die Diakonie Deutschland und der Kinderschutzbund.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.