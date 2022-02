Gewerkschaften und Verbände fordern Entlastung bei Energiekosten. (imago / Kosecki)

Die Strom- und Gaspreise seien zu einer ernsthaften Belastung für viele Haushalte geworden, sagte Verdi-Chef Werneke. Dies betreffe nicht nur Leistungsempfänger, sondern auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt. Der Sozialverband VdK forderte, die Energiekosten dauerhaft in das Wohngeld einzurechnen und jährlich an die Preisentwicklung anzupassen. Ein Bündnis aus Verbänden um den Bundesverband der Verbraucherzentralen, den Deutschen Mieterbund und die Deutsche Umwelthilfe appellierte an die Regierung, kurzfristig eine verbraucherfreundliche Strompreisreform umzusetzen. Dazu gehöre neben einer Abschaffung der EEG-Umlage auch eine vorübergehende Senkung der Stromsteuer auf das EU-Minimum.

Nach einem Gesetzentwurf von Bundesbauministerin Geywitz sollen Wohngeldempfänger, die alleine leben, wegen der hohen Energiepreise einen einmaligen Zuschuss von 135 Euro bekommen. Für Zwei-Personen-Haushalte sind 175 Euro vorgesehen. Morgen will sich das Kabinett damit befassen.

