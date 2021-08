Die Gewerkschaft Verdi hat auf die abnehmende Tarifbindung in Deutschland aufmerksam gemacht.

Der Vorsitzende Werneke sagte in Berlin, es bestünden bundesweit für nur noch 51 Prozent der Beschäftigten tarifliche Regelungen. In manchen Sektoren liege die Tarifbindung sogar deutlich niedriger, etwa im Handel bei 25 Prozent. Ähnlich schwach sehe es in der Pflege aus. Werneke kritisierte, ein Wille, die Tarifbindung zu stabilisieren, sei auf Arbeitgeberseite immer weniger erkennbar. Verdi sieht deshalb die Politik in der Pflicht.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.