Fußball-WM

Dank der Maßnahmen der vergangenen Jahre entsprachen sie zuletzt den deutschen oder amerikanischen Standards, sagte der Vizepräsident der internationalen Gewerkschaftsförderation BHI der FAZ . Die Verbesserungen gälten allerdings nicht für die Masse der über zwei Millionen Wanderarbeiter in Katar, sondern nur für die in der Spitze rund 40.000 Arbeiter auf den WM-Baustellen. Schäfers, der in der Vergangenheit nach eigenen Angaben mit hunderten Wanderarbeitern persönlich gesprochen hat, fügte hinzu, autokratische Staaten könnten die Situation nicht von jetzt auf gleich verändern. Man müsse den Katarern Zeit lassen. Es bringe wenig, - Zitat - jeden Tag auf sie "draufzuhauen". Die "teilweise etwas undifferenzierte Kritik" könne dazu führen, dass konservative Kräfte Oberwasser bekämen. Im " Manager Magazin " führte Schäfers aus, man habe in den vergangenen Jahren gelernt, dass man mit Diplomatie in Katar mehr erreichen könne.