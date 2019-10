Mit der Forderung nach mehr Tarifbindung hat die IG Metall in Nürnberg ihren Gewerkschaftstag eröffnet.

Die stellvertretende Vorsitzende Benner rief die Industriebetriebe dazu auf, Herausforderungen gemeinsam mit den Gewerkschaften zu lösen. Bundesarbeitsminister Heil von der SPD sagte, die größten Probleme in der Arbeitswelt existierten dort, wo es keine Tarifbindung gebe.



In den kommenden Tagen wollen die Delegierten erörtern, wie die Beschäftigung in einer sich ändernden Arbeitswelt gesichert werden kann. Gewerkschaftschef Hofmann sieht vor allem den Fahrzeug- und Maschinenbau im Umbruch. Auslöser seien die Digitalisierung und die Umstellung auf klimafreundliche Antriebe.