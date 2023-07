Sturmtief "Poly"

Sturm "Poly" in den Niederlanden. (picture alliance/ANP/Remko de Waal)

Der Sturm bringe an den Küsten im Tagesverlauf Böen mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde mit sich, hieß es. Davon betroffen seien in den nächsten Stunden vor allem das nördliche Emsland und Ostfriesland.

Der Deutsch Wetterdienst ruft dazu auf, Aufenthalte im Freien zu vermeiden und Abstand zu Bäumen, Türmen und Masten zu halten. Auch zu Hochspannungsleitungen sollte der Abstand mindestens 20 Meter betragen. Auch Autofahrten sollten vermieden werden.

In den Niederlanden führte das Unwetter bereits zu Beinträchtigungen des Flug- und Bahnverkehrs. So wurden etwa am Flughafen Schiphol in Amsterdam mehrere hundert Verbindungen gestrichen. Im Norden des Landes ruht der Zugverkehr.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.