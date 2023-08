Krise in der Baubranche

Durch die hohen Zinsen wird weniger gebaut. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Laut Koalitionsvertrag soll ab 2025 der Standard EH-40 für Neubauten verpflichtend sein. EH-40 bedeutet, dass ein Gebäude 40 Prozent der Energie eines üblichen Hauses verbraucht. Derweil setzt sich der Rückgang beim deutschen Wohnungsbau laut Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo verstärkt fort. Im Juli klagten 40,3 Prozent der Unternehmen über Auftragsmangel, nach 34,5 Prozent im Juni, wie das Münchner Institut mitteilte. Vor einem Jahr lag der Anteil bei 10,8 Prozent. Nach einem langjährigen Boom würgten die höheren Zinsen und die drastisch gestiegenen Baukosten das Neugeschäft förmlich ab, hieß es.

Hilfen angekündigt

Geywitz kündigte an, im September ein Hilfspaket für die kriselnde Baubranche vorzustellen. Es sei wichtig, in einer solchen Situation einen Nachfrageimpuls zu setzen, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Die Ministerin verwies in diesem Zusammenhang auf Hilfen im Rahmen des sogenannten Wachstums-Chancen-Gesetzes von Finanzminister Lindner. Im ersten Halbjahr waren die Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 27 Prozent eingebrochen. Geywitz betonte, die Baukapazitäten dürften nicht weiter abgebaut werden.

