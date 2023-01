Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) (Paul Zinken/dpa)

Die SPD-Politikerin sagte dem Portal "Web.de", sie gehe nicht davon aus, dass das in den Jahren 2022 und 2023 erreichbar sei. Ziel sei es, durch Vorfertigung und Digitalisierung in den Jahren darauf an diese Zahl heranzukommen.

Geywitz verwies auf die verschlechterten Rahmenbedingungen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der zu steigenden Zinsen und Lieferengpässen geführt habe.

Der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen hatte kürzlich eine Einschätzung veröffentlicht, derzufolge mittelfristig nur der Bau von 200.000 Wohnungen jährlich realistisch ist.

