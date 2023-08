Einbruch bei Baugenehmigungen

Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. (IMAGO / Jens Schicke)

Wichtig sei, dass man in der aktuellen Situation Nachfrageimpulse setze, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Die Baubranche brauche dies, weil Kreditfinanzierungen deutlich teurer geworden seien. Derzeit werde deswegen viel weniger gebaut. Im Rahmen des sogenannten Wachstumschancengesetzes von Finanzminister Lindner werde es Hilfen geben, führte Geywitz aus. In der jetzigen Anpassungsphase mit höheren Zinsen wäre es das Schlimmste, Baukapazitäten abzubauen.

Im ersten Halbjahr sind die Baugenehmigungen im Vergleich zum Vorjahr um 27,2 Prozent eingebrochen, wie das Statistische Bundesamt Ende vergangener Woche mitteilte.

