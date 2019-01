Drei Originalwerke für die vergleichsweise exotische Triobesetzung Klarinette, Fagott und Klavier von Ludwig van Beethoven, Paul Dessau und Mikhail Glinka standen beim Festival Gezeitenkonzerte in Ostfriesland im Zentrum des Programms. Niveauvolle Unterhaltungsmusik hatte Beethoven mit seinem "Gassenhauer-Trio" bieten wollen. Diesem bekannten Werk stellten die drei Musiker in ihrem Konzert in der Neuen Kirche Emden ein selten gespieltes Gelegenheitswerk des jungen Beethoven voran, ein Duo für Klarinette und Fagott. Ein Sprung dann ins frühe 20. Jahrhundert zu Paul Dessau und seinen "Lustigen Variationen" über das Volkslied "Hab mein Wagen vollgeladen", komponiert 1928, als Dessau bereits Erster Kapellmeister an der Städtischen Oper Berlin und mit Berthold Brecht befreundet war. Wenige Jahre später und einer ganz anderen Klangwelt verhaftet, entstanden Sergei Rachmaninows sogenannte Corelli-Variationen. Und mit dem Trio pathétique seines russischen Landsmannes Mikhail Glinka rundeten die drei Musiker ihr Programm ab und kehrten zugleich zurück in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auf seiner Reise durch Italien 1830 hatte Glinka die Komponisten Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti kennengelernt und den italienischen Sound zwei Jahre später in seinem Trio pathétique nachklingen lassen.

Ludwig van Beethoven

Duo Nr. 1 C-Dur aus "Drei Duos für Klarinette und Fagott" WoO 27

Ludwig van Beethoven

Trio für Klavier, Klarinette und Violoncello B-Dur, op. 11, "Gassenhauer-Trio"

Paul Dessau

Lustige Variationen über das Volkslied "Hab mein Wagen vollgeladen" für Klarinette, Fagott und Klavier

Sergej Rachmaninow

Variationen über ein Thema von Corelli für Klavier, op. 42

Mikhail Glinka

Trio pathétique für Klarinette, Fagott und Klavier d-Moll

Maximilian Krome, Klarinette

Rie Koyama, Fagott

Lilit Grigoryan, Klavier

Aufnahme vom 25.7.2018 aus der Neuen Kirche Emden bei den Gezeitenkonzerten