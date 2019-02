Wegen ihrer Beteiligung an den sogenannten Gezi-Protesten haben türkische Staatsanwälte für den in Deutschland lebenden Journalisten Can Dündar und 15 weitere Personen lebenslange Haft gefordert.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu geht die Staatsanwalt davon aus, dass die Angeklagten 2013 die Proteste unterstützten, um die türkische Regierung zu stürzen. Unter den Beschuldigten ist auch der Geschäftsmann Osman Kavala, der die Proteste finanziert und organisiert haben soll. Er sitzt seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft.