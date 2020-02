Im Gezi-Prozess hat ein türkisches Gericht den Geschäftsmann und Kunstmäzen Osman Kavala sowie weitere Angeklagte von allen Vorwürfen freigesprochen.

Es lägen keine ausreichenden Beweise für die Schuld der Angeklagten vor, erklärte der Richter am Gericht von Silivri bei Istanbul. Neun Beschuldigte wurden freigesprochen, das Verfahren in sieben weiteren Fällen wurde abgetrennt. Den Aktivisten war vorgeworfen worden, die Gezi-Proteste im Sommer 2013 organisiert und so den Umsturz der Regierung angestrebt zu haben. Kavala saß seit November 2017 in Untersuchungshaft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte im Dezember die Freilassung des Mannes gefordert.